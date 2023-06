Crisi climatica e agricoltura "Colture in ginocchio"

Crisi climatica, l’agricoltura del Piceno e del Fermano in ginocchio. Ne abbiamo parlato con il consulente fitosanitario Carlo Grilli. "Dopo anni di siccità, con le piogge arrivano le emergenze che non sono solo quelle capitate nelle zone dell’Emilia Romagna dove ci sono stati allagamenti ma stanno creando emergenze agli agricoltori con precipitazioni continue e abbondanti che non permettono di effettuare le normali lavorazioni e effettuare tempestivamente gli interventi fitosanitari sulle varie colture – afferma l’esperto Grilli –. Dai cereali che sono stati allettati e rischiano malattie, come la ruggini a fusarium, ma se seguiterà così può essere messa in discussione la loro raccolta sui nostri terreni argillosi". In serie difficoltà sono anche i vigneti: "Per la vite è vera emergenza fitosanitaria a causa della peronospora, soprattutto per le aziende biologiche, dove i prodotti sono limitati, ma in particolare dove non si può essere tempestivi negli interventi fitosanitari per la impraticabilità dei terreni collinari, dove si rischiano ogni giorno l’incolumità degli operatori con l’impiego dei mezzi meccanici". Carlo Grilli fa poi una presunta valutazione dei danni: "A oggi possiamo ipotizzare un danno dal 20 al 50% delle produzioni e cosa ancora più grave e che alcune aziende stanno decidendo di abbandonare alcuni appezzamenti poiché i raccolti non sarebbero più redditizi. Problemi anche per l’ulivo, dove sicuramente la allegagione non sarà buona, perché la fioritura fatta tutta sotto la pioggia". Grilli si sposta poi sulle coltivazioni frutticole: "Per le ciliegie la raccolta è quasi nulla per la presenza di monilie e crac, per le mele dove la ticchiolatura sta facendo da padrone, per le pesche e albicocche che finiranno spaccate e moniliate. Mentre per la grandine ci si può assicurare, per queste calamita non vi sono rimedi, quindi la Regione deve trovare dei fondi per indennizzare gli agricoltori su questo evento straordinario, che altrimenti metterà in ginocchio le nostre aziende agricole. Colgo l’occasione per sollecitare le organizzazioni sindacali e le associazioni di prodotto perché si attivino in questo senso Volendo i fondi per il risarcimento si trovano. E’ brutto sentir parlare di utilizzo del Pnrr per le armi, ma non si aiutano i produttori di generi alimentari e gli ospedali".

Marcello Iezzi