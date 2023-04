Crisi climatica, è arrivato il momento di agire

Il cambiamento climatico, oggi lo percepiamo come per tanti una "battaglia persa", già da molto tempo. Quasi tutti pensiamo che la situazione si sia aggravata troppo per rimediare, ma quello che l’uomo d’oggi pensa sia grave, tra qualche anno sarà diventato insanabile. "Una battaglia persa" è l’opinione di qualcuno a cui non importa giungere alla soluzione, ma se non ci proviamo rovineremo il futuro delle prossime generazioni che un giorno si ritroveranno al nostro posto o peggio. Per chi fino ad ora ha ancora dubbi: che cos’è davvero il cambiamento climatico? Dalle industrie alle automobili, i gas e l’effetto serra sono aumentati a dismisura e la temperatura globale si è alzata di circa un grado. Gli scienziati prevedono un ulteriore aumento negli anni successivi se non si interviene adeguatamente. Alcune delle conseguenze più disastrose che già oggi possiamo notare sono: lo scioglimento dei ghiacciai, che porterà all’innalzamento del mare: si prevede che il mare si alzerà talmente tanto da sommergere le terre costiere, per esempio Venezia che verrà sommersa del tutto; un aumento drastico della temperatura, che porterà a siccità e alla diminuzione di precipitazioni, indispensabili per l’ambiente; incendi frequenti dovuti all’ingente calore, che distruggono una delle nostre principali fonti di vita; aumento di disastri naturali catastrofici, che provocano la morte di milioni di persone e animali; i gas inquinanti, che assottigliano lo strato dell’ozono, necessario per fermare i raggi ultravioletti rilasciati dal sole. Il problema è già diffuso tra la gioventù che sarà costretta a rimediare ai danni compiuti dagli adulti. Viviamo in un mondo in cui le voci più piccole sono quelle più sottovalutate, ma è il momento di ascoltarle per rendere il mondo un posto migliore.

Queste sono alcune frasi significative emerse dalle interviste con i ragazzi dell’Isc Nord: "Di questo problema oggi se ne parla tanto ma non abbastanza"; "non sono azioni difficili, ma piccole e facili"; "il mondo peggiora perché le persone non si rendono conto del problema"; "siamo in un mondo che non cambia dall’oggi al domani". Ci sono anche alcuni ragazzi che hanno parlato più della loro storia personale: "Io ho origini siciliane e ho residenza lì. Vicino casa c’era un fiumiciattolo dove andavo a giocare con mio fratello. Ad oggi questo non esiste più a causa della siccità". Con queste semplici frasi possiamo capire che le condizioni del pianeta sono molto gravi e queste toccano anche i ragazzi. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare qualcosa come: usare il meno possibile le automobili; rispettare la raccolta differenziata; non gettare cose in terra e in mare. Anche se per noi è ormai troppo tardi, tutte queste accortezze serviranno un domani per le generazioni future: è arrivato il momento di agire.