Crisi climatica, scatta ’Adotta un apiario’

In occasione della Giornata mondiale delle api istituita dall’Onu, Enpa, che ha scelto le api come simbolo della sua campagna di tesseramento 2025, rilancia l’allarme e invita cittadini e comunità a sostenere la protezione delle api attraverso l’adozione di un apiario. Un gesto concreto per contribuire alla salvaguardia di questi preziosi insetti e, con loro, alla difesa della biodiversità e della sicurezza alimentare. Le api sono pilastri dell’ecosistema. Secondo l’Onu, quasi il 90% delle specie di piante selvatiche da fiore e oltre il 75% delle colture alimentari mondiali dipendono, interamente o in parte, dall’impollinazione animale. Allo stesso tempo, il loro declino minaccia la sicurezza alimentare globale e la tenuta degli ecosistemi. In Italia, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) segnala che dal 2015 al 2023 la presenza di pesticidi nei campioni apistici resta costante, con i piretroidi tra i principi attivi più rilevati (fonte Ispra, Indicatori ambientali 2025). Un segnale inequivocabile dell’impatto che l’uso dei fitosanitari continua ad avere sugli impollinatori, aggravando una crisi ambientale già drammatica. Anche la biodiversità delle api selvatiche è sotto attacco. In Italia, la Lista Rossa Iucn ha rilevato che 34 specie di api native sono già considerate a rischio estinzione (fonte Ispra ). Per contrastare questa emergenza, la Protezione animali propone ai cittadini un gesto semplice e simbolico ma di grande valore: con una donazione di 18 euro è possibile adottare a distanza uno degli apiari protetti da Enpa, contribuendo così alla difesa diretta di questi preziosi impollinatori. L’adozione comprende anche un attestato e un sacchetto di semi melliferi, da piantare per creare micro-habitat fioriti a sostegno delle api anche in contesti urbani. Info www.enpa.org/adotta-un-apiario