Crisi della pesca a strascico Marinangeli: "Basta restrizioni"

La pesca a strascico, da settore di punta di San Benedetto, e quindi dell’Adriatico centrale, sta diventando fanalino di coda dell’economica italiana. Fermo pesca, caro carburante, forte competizione con altri prodotti alimentari: tutti problemi fortemente sentiti dalla marineria locale, di cui si fa portavoce il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli, che lancia un appello affinché il comparto venga rilanciato e non osteggiato: "Sono anni che l’Europa impone delle restrizioni sulla pesca in Italia sempre più cogenti, impoverendo tutto l’indotto e la nostra economia ittica – afferma il leghista – Prendiamo il tonno rosso. Ormai da anni la pesca di questa specie viene permessa solo a pochissime imbarcazioni che possiedono una ‘quota’. E nonostante ne registriamo una sempre maggior quantità, ne è addirittura vietata anche la cattura accidentale. Poi nei nostri ristoranti troviamo il sushi di tonno proveniente da altre nazioni e con una qualità sicuramente differente dalla nostra". Ce n’è anche per il pesce azzurro, "sia della lampara e sia della volante – prosegue il consigliere – Da anni assistiamo a fermi tecnici di due mesi all’anno per ciascuna tipologia di pesca. Intorno agli anni ’90 e fino al 2000 avevamo, solo nel nostro porto, oltre 20 imbarcazioni solo per la pesca lampara: oggi ne abbiamo 9 in tutto l’Adriatico". La protesta coinvolge tutta l’attività, insomma, della pesca a strascico. "Oltre che al mese classico estivo del fermo biologico assistiamo ad ulteriori restrizioni sulle giornate di pesca in base alla lunghezza della barca o al tipo di rete usata. Normalmente, una barca a strascico pesca quando il tempo lo permette, cioè due o tre giorni a settimana. Quindi mi chiedo come un’attività del genere possa andare avanti, considerando l’investimento iniziale, le spese ed il costo del combustibile. Sono manovre, queste, volte ad indurre l’armatore a rottamare la propria imbarcazione, dato che difficilmente questi riesce a gestire tali difficoltà. Inoltre si mette in crisi la figura del commerciante all’ingrosso e tutta la filiera, sempre ignorata dalla politica. Dalla mia esperienza ormai quarantennale posso ben dire che l’Adriatico è ancora un mare fiorente e lo dimostra la presenza di alcune specie, come le mazzancolle, i gamberi rosa, i merluzzi. Le attuali restrizioni favoriscono altre nazioni fuori dall’Ue. La Lega, da sempre vicina alle tradizioni ed alla gente che lavora con impegno, continuerà ad opporsi a questo comportamento restrittivo, scellerato ed esagerato nei confronti dei nostri pescatori e di tutta la filiera".

Giuseppe Di Marco