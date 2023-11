Crisi di giunta, pronto altro esposto

La mancata discussione sulla crisi di giunta finirà in Prefettura: Annalisa Marchegiani ha intenzione di scrivere a Palazzo San Filippo per far sapere che il punto sulla revoca delle deleghe alla Lazzari non è stato dibattuto, nonostante ne fosse stata fatta – e poi bocciata – specifica richiesta. Si ricorderà, infatti, che in consiglio non si è ritenuto di dover aprire un confronto su una questione che poi è stata semplicemente comunicata dal sindaco Spazzafumo. Primo cittadino che, nell’occasione, ha anche detto che sceglierà e nominerà il nuovo assessore entro questa settimana. Le rimostranze della minoranza non finiscono qui. La stessa Marchegiani, infatti, ha scritto a Fanini e al segretario Stefano Zanieri perché venga fatto, ogni quindici giorni, un question time, peraltro previsto dall’articolo 88 del regolamento comunale. "A San Benedetto questa iniziativa non è mai stata veramente portata avanti, e non se ne capisce il motivo, visto che il question time viene svolto regolarmente da diversi comuni – dice Marchegiani – Voglio ricordare che il consiglio ha funzione di controllo politico e amministrativo. Noi consiglieri apprendiamo notizie dalla stampa, ma questa cosa non è accettabile sui temi più importanti: sindaco e giunta devono rispondere sugli argomenti di interesse generale. Da presidente della commissione urbanistica non posso venire a sapere che vengono fatte riunioni a porte chiuse per le modifiche dei regolamenti. I lavori vanno fatti in commissione, non nei tavoli della maggioranza. Stesso discorso per gli incontri con i comitati di quartiere: questi devono essere aggiornati su tutte le novità che interessano alla cittadinanza. L’amministrazione invece arriva con le delibere a fine settimana e porta tutto pronto in commissioni che non è possibile evitare. Bisogna ripristinare il question time, perché questa amministrazione non condivide nulla e le cose si vengono a sapere solo dietro sollecito dei consiglieri di opposizione. Non si può svilire il consiglio".

Sulla questione della Lazzari, Marchegiani dice che "la mozione d’ordine da me presentata andrà al prefetto". Peraltro è stata la stessa Lazzari a scrivere, per prima, in Prefettura, contestando il decreto di revoca delle deleghe per mancanza di motivazioni politiche. Il nuovo assessore comunque verrà scelto in settimana, e visto che è stata posta la questione di genere, verrà ristabilita la quota rosa che manca alla giunta. Le delibere finora approvate, comunque, non correrebbero il rischio di essere invalidate.

Giuseppe Di Marco