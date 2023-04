Crisi di maggioranza, per Pasquali serve una svolta su sanità e bilancio

La maggioranza c’è, ma è strettissima e dilaniata dall’ennesima crisi interna. Con appena 13 consiglieri contro 12 dell’opposizione, l’amministrazione mette a rischio la propria tenuta nel consiglio che andrà in scena sabato prossimo, a meno che non si faccia dietrofront su sanità e bilancio. Cosa significa? Il consigliere Umberto Pasquali, che fino ad oggi non ha mai messo a repentaglio il mandato elettorale di Spazzafumo, ora torna a tirare la corda: si ricorderà che il socialista non ha partecipato alle ultime riunioni di maggioranza, alle commissioni e nemmeno al consiglio aperto sul Ballarin. Segnali piuttosto inquietanti, ma tutto sommato poco significativi. Di tutt’altra portata, invece, sarebbe un’eventuale defezione alla riunione del 22 aprile: in quel caso, infatti, l’amministrazione non avrebbe i numeri per approvare il bilancio, e quindi non potrebbe più andare avanti. Ed è proprio sul bilancio, ma non solo, che ora si chiede una revisione. Modifiche sulla scorta di quanto enunciato due giorni fa dal blocco di centrosinistra: per Canducci, Bottiglieri e Marchegiani, infatti, l’avanzo non può essere destinato a spese permanenti, e il rendiconto deve essere corredato delle asseverazioni debiti-crediti nei confronti delle società partecipate. In queste ore pare che il vertice comunale abbia dato l’input di cambiare le delibere proprio in tal senso e scongiurare la fine prematura dell’amministrazione. Se così non dovesse essere, però, Pasquali potrebbe disertare la seduta o addirittura votare contro il bilancio stilato da Pellei assieme all’area risorse. Per Pasquali, però, ci sarebbero anche molte altre cose da cambiare. Intanto la gestione della pratica ‘ospedale’, per la quale è stata scelta una location che potrebbe essere inadeguata. Secondo poi, per il socialista sarebbe necessario imprimere una svolta anche sulle opere pubbliche, visto che per molte di esse – vedasi il Ballarin – il comune si è trovato in grande difficoltà. Tutti questi ambiti hanno un minimo comune denominatore, vale a dire Gino Micozzi: al consigliere di Libera infatti è stato affidato l’onere di portare avanti sia la questione sanitaria sia quella di molti lavori pubblici. Non solo l’ex stadio, ma anche il sottopasso di via Mare. Intanto, sul ventilato trasferimento del ‘Capriotti’ si scatena anche la minoranza: "Siamo governati da un campione del ‘non so niente’ – commenta Piunti –. Il ‘Capriotti’ è della Provincia: come si può anche solo pensare di spostarlo?"

g.d.m.