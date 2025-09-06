Crisi Hp, l’allarme dei sindacati: "Rischio terremoto sociale, non possiamo permettercelo"

L’annuncio della Hp Composites di Ascoli di ricorrere per dodici mesi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi industriale ha creato grande preoccupazione nel Piceno. La decisione, comunicata in Confindustria insieme alle dimissioni del direttore generale Abramo Levato, riguarda circa 540 lavoratori: un numero che rende Hp la più grande azienda metalmeccanica del territorio e una delle più rilevanti a livello regionale. Le organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e le Rsu aziendali chiedono con forza chiarezza. "La priorità assoluta – hanno detto ieri nel corso di una conferenza stampa Raffaele Bartomioli, Samuele Puglia e Alessandro Pompei, presenti i rappresentanti della Rasu aziendale – è salvaguardare occupazione e reddito. Per questo non accettiamo scorciatoie: serve un piano industriale serio, trasparente e condiviso, che rilanci davvero la produzione e non si limiti a gestire la cassa integrazione".

La crisi di Hp, spiegano i sindacati, non è esplosa all’improvviso ma si trascina da tempo, aggravata dal crollo degli ordinativi nel settore automotive. Ferrari, Maserati e altri committenti hanno ridotto drasticamente i volumi, mentre Porsche si è ritirata del tutto. La conseguenza è un taglio delle commesse che l’azienda ha dichiarato insostenibile con l’attuale assetto. In questo quadro, i rappresentanti dei lavoratori guardano con attenzione al piano di rilancio affidato a uno studio di consulenza. "Vogliamo analizzare nel dettaglio le proposte – ribadiscono – e capire come l’azienda intende diversificare la produzione, aprirsi a nuovi mercati e garantire prospettive di lungo periodo". Fondamentale, secondo i sindacati, è anche il ruolo delle istituzioni. Mercoledì si terrà un tavolo regionale ad Ancona: "Sarà il primo banco di prova – affermano – per verificare se la Regione Marche intende assumersi responsabilità concrete. Non basta gestire l’emergenza, servono politiche attive di sostegno, dalla formazione alla riqualificazione. Se il livello regionale non dovesse bastare, siamo pronti a chiedere l’apertura di un tavolo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo". La preoccupazione è forte: dopo la crisi di Beko, il territorio rischia di perdere un altro pilastro industriale. "Sarebbe un terremoto sociale – avvertono Pompei, Puglia e Bartomioli – che non possiamo permettere".

Peppe Ercoli