Crisi idrica, la situazione peggiora

La crisi idrica continua. Ieri il Prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis, ha presieduto una riunione finalizzata a fare il punto della situazione e a programmare per tempo iniziative volte a fronteggiare le condizioni di criticità. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia e della Ciip, è emerso che le previsioni sull’approvvigionamento idrico per i prossimi mesi non sono confortanti e che ci sarà un’ulteriore riduzione della portata delle sorgenti rispetto agli anni 2021 e 2022. Sulla scorta di questi elementi, il tavolo ha condiviso l’opportunità di intraprendere interventi coordinati per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell’acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali.