Ascoli, 1 marzo 2019 - La crisi idrica è ormai già sgoccioli, tanto che nel giro di due o tre settimane le chiusure notturne saranno un ricordo. Per l’impianto di soccorso a Castel Trosino, invece, i tempi si allungano, seppur di poco. Ma andiamo con ordine: per quanto riguarda lo stop all’acqua dalle 23 alle 6 ci sarà da stringere i denti ancora per poco, visto che entro marzo si tornerà alla normalità.

Se tutto filerà liscio, però, i tempi potrebbero ulteriormente accorciarsi: la speranza è di tornare ad avere l’acqua di notte già nella seconda metà del mese. Diverso il discorso per il tanto atteso impianto di soccorso a Castel Trosino, che servirà a garantire Ascoli e dintorni da brutte sorprese: la sua attivazione, che era attesa tra maggio e giugno, slitterà a luglio.

Questo perché c’è bisogno di un po’ più di tempo per concludere tutte le analisi che vengono richieste in casi come questi. Di questo si è parlato ieri nella commissione servizi comunali, durante la quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontarsi con i tecnici della Ciip, Antonio Serena (coordinatore della gestione delle acque) e Cristiana Bollettini (responsabile servizi adduzione), che hanno spiegato le origini di questa crisi idrica.

Le ragioni sono ormai ben note e affondano le loro radici nel terremoto che ha profondamente modificato la portata delle sorgenti: durante la riunione sono stati ricordati i cali che hanno caratterizzato due delle principali fonti di approvvigionamento del territorio, senza dimenticare la scomparsa di altre sorgenti più piccole. Il danno maggiore si è verificato a Foce di Montemonaco, dove si è passati da oltre 500 a 200 litri al secondo, mentre a Pescara il calo è stato dai 200 litri al secondo prima del sisma ai 40 nei mesi successivi; ha ‘tenuto botta’ la sorgente di Capodacqua, che ha continuato a garantire circa 430 litri al secondo.

L’incontro è stato anche l’occasione per parlare della qualità dell’acqua, dopo alcuni episodi in giro per la provincia e in considerazione del fatto che in alcune zone resta piuttosto persistente l’odore di cloro. «Viene effettuato un monitoraggio costante delle acque – ha detto il presidente della commissione, Simone Matteucci – che garantisce la bontà dell’acqua che arriva nelle nostre case. La Ciip può contare su un personale di alto livello e mi sento di poter dire che siamo in buone mani». La questione delle analisi delle acque era stata sollevata già in un precedente consiglio comunale dal capogruppo Pd, Francesco Ameli, ieri presente in commissione: «L’acqua dev’essere trasparente non solo quando arriva a casa ma anche nella sua organizzazione. È importante evitare l’odore di cloro nell’acqua ma soprattutto concentrare l’attenzione su nuove captazioni anche alla luce di questa crisi idrica».