Crisi, in ballo anche il bilancio consolidato

È iniziata due mesi fa e dovrebbe concludersi fra trenta giorni: la crisi politica in comune infatti veniva aperta dal consiglio deserto di fine giugno e sembrerebbe avere, come deadline, le elezioni regionali del 28 e 29 settembre. In quegli stessi giorni, peraltro – tra il 20 e il 30 del mese, comunque – si terrà il consiglio, probabilmente il primo autunnale, nel quale verrà discusso e votato anche il bilancio consolidato. Lo schema è stato approvato nell’ultima riunione di giunta, e rappresenta un documento fondamentale per consentire l’avvio di determinate attività. Si ricorderà, ad esempio, come l’anno scorso l’asilo nido ‘La mongolfiera’ sia rimasto chiuso per un certo periodo prima di poter ripartire, per la mancata assunzione di alcune educatrici, che era stata prevista proprio con il consolidato. A settembre dello scorso anno, in tal senso, fu Umberto Pasquali ad astenersi, e alla maggioranza mancarono i numeri per mettere al sicuro l’importante step finanziario dell’ente. E ora bisogna capire se l’amministrazione vivrà un deja vu, oppure quale esito dovrà attendersi. Da settimane, infatti, si parla di malumori in casa Ccp, che potrebbero indurre i cattolici a staccare la spina all’amministrazione Spazzafumo subito dopo la tornata elettorale. Altri rischi però si corrono anche senza considerare il Centro civico popolare: Spazzafumo infatti non ha ancora nominato il nuovo assessore che, nel mosaico della giunta, spetterebbe a Viva San Benedetto.

È a questa lista, infatti, che è stato tolto il vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici. Dalla fuoriuscita di Tonino Capriotti dall’esecutivo sono passati due mesi e di occasioni per dirimere la vicenda ce ne sono state tante. Si è parlato di nominare l’ingegner Giuseppe Silvestri, ma finora la decisione non è stata adottata. Perché? Voci di corridoio vedrebbero il sindaco per nulla propenso ad accettare un compromesso con la lista di Mancaniello e De Ascaniis, le consigliere di maggioranza che non si presentarono in consiglio. E allora? Si è parlato anche di un possibile ingresso di Forza Italia, ma il segretario provinciale Valerio Pignotti, settimane fa, ha negato questa possibilità. Nel discorso rientrerebbe anche la Lega, ma per la new entry – un Pasqualino Piunti mai accomodante con il candidato che gli ha soffiato la vittoria al ballottaggio – non sarebbe facile accettarlo. L’unica cosa certa è che senza una maggioranza anche il prossimo consolidato rischia di non essere approvato. E su tutto, ovviamente, aleggia lo spettro del commissariamento.

Giuseppe Di Marco