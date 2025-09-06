Crisi in Comune, Forza Italia entra in maggioranza

"Abbiamo deciso di allargare la squadra di governo della nostra amata San Benedetto convinti che la crescita della città passi da un dialogo costante e da una condivisione di idee e progetti concreti. La riviera delle palme ha bisogno di uno slancio ulteriore, di un lavoro di squadra capace di valorizzare ciò che è stato fatto e di affrontare con coraggio ciò che resta da fare". Parole del sindaco Antonio Spazzafumo, che in questo modo ieri ha annunciato l’ingresso di Forza Italia all’interno della maggioranza. L’arrivo degli azzurri, fa sapere l’amministrazione attraverso una nota, nasce da un percorso di confronto che ha messo al centro il miglioramento delle infrastrutture urbane e del decoro cittadino, una gestione più attenta e programmata dei flussi turistici, una visione urbanistica moderna, attenta alla sostenibilità e ai servizi di prossimità, un rafforzamento delle politiche sociali, con particolare attenzione alle fragilità, un impegno rinnovato per la sanità territoriale, affinché l’ospedale Madonna del Soccorso risponda sempre meglio ai bisogni dei sambenedettesi.

"Non si tratta di un’operazione politica fine a sé stessa – aggiunge Spazzafumo – ma di una scelta che nasce dalla volontà di dare alla città nuove energie e nuove competenze. Da oggi lavoreremo uniti e coesi, con l’orizzonte dei prossimi due anni per portare a termine i progetti già avviati e aprirne di nuovi. Vogliamo che i cittadini sentano, ogni giorno, la differenza di avere un’amministrazione che fa squadra e che guarda al futuro". La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio attorno alle 18.30, ed è certo che i referenti di Viva San Benedetto ne siano venuti a conoscenza dopo che questa era stata diramata dalla fonte ufficiale. Subito dopo la commissione sicurezza, ieri sera, si è tenuto un incontro di maggioranza chiarificatore, ma certamente la tensione non si è allentata dopo il colpo di scena effettuato da Spazzafumo. Forza Italia, va detto, ha tentato di tenersi lontana dal centro del dibattito e anzi, alcune settimane fa, il segretario provinciale Valerio Pignotti ribadì la propria permanenza in minoranza. Le cose evidentemente sono cambiate, il confronto con Spazzafumo c’è stato e la nuova sfida, adesso, sarà tenere insieme le diverse anime della squadra. Forza Italia non entrerà, ovviamente, senza un assessorato e da mesi si parla di toglierlo al Centro Civico Popolare. Ma non è detto che la questione venga risolta solo con un rimpasto in giunta.

Giuseppe Di Marco