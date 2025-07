Crisi in maggioranza, faccia a faccia di 4 ore

Clima sereno, confronto franco e serrato ma al momento non risolutivo. Ribadita la necessità di intervenire sulla destinazione dell’avanzo e disponibilità di massima del sindaco a verificare la disponibilità della maggioranza a muoversi in questa direzione". Telegrafica, la nota di Viva San Benedetto sul confronto durato quattro ore con Antonio Spazzafumo per chiudere la crisi. Crisi non chiusa, evidentemente. Clima sereno? Così non sembra: se tanto tempo non è bastato a chiudere i giochi significa che la strada è tutta in salita. D’altro canto, che il primo cittadino fosse inferocito con la lista che non si è presentata in consiglio il 26 giugno era chiarissimo già nei giorni scorsi. Altrimenti Tonino Capriotti, banalmente, sarebbe ancora vicesindaco. Di assessorati ed eventuali altri tipi di compromesso nessuno parla, ma sul piatto, a ben vedere, c’è poco altro. Viva San Benedetto parla invece di bilancio, ma è chiaro che la materia del contendere non è – solo – quella. Comunque, i referenti della lista da tanto tempo si erano detti contrari a ripetere eventi che, ad un costo particolarmente oneroso, avevano già evidenziato delle carenze in termini di successo e consenso proponendo anche forme alternative, e come fossero rimasti inascoltati. Viva San Benedetto inoltre aveva puntato il dito contro la destinazione del consistente avanzo di bilancio, considerata del tutto insoddisfacente, con quasi 1.2 milioni di euro ad eventi e manifestazioni estive, a cui vanno ad aggiungersi quelli già spesi e quelli da spendere nel periodo autunnale e natalizio, "senza alcun coordinamento o progetto di fondo, perdendo di vista quella programmazione necessaria per offrire alla città ed ai turisti un’offerta organica e quindi efficace". Per le consigliere quelle risorse si dovevano destinare ad interventi di ordinaria manutenzione, agli asfalti, al rendere la città più pulita e più bella. Si era detto che sarebbe stato inutile, oltretutto, continuare a prevedere spese per ulteriori futuribili progettazioni, passando attraverso incarichi esterni anche per redigere elaborati ordinari. Sarebbe stato meglio, per Viva San Benedetto, concentrarsi a completare quanto iniziato senza intasare gli uffici di altri progetti. Allo stesso tempo, venne proposto di destinare i 200mila euro per le progettazioni nella riduzione dei balzelli comunali o dei costi di alcuni servizi, o magari nell’assunzione di nuovi agenti della Municipale. Infine, la questione ProMarche: Viva San Benedetto si disse subito contraria al ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar.

Giuseppe Di Marco