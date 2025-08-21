Crisi pesca, Marinangeli: : "Più giorni a settimana"

Poco pesce dal costo eccessivo: è questa l’istantanea scattata da Lorenzo Marinangeli sullo stato della pesca sambenedettese. A pochi giorni dallo stop del 16 – si tornerà in mare il 29 settembre – il consigliere leghista torna a chiedere nuove regole che non mettano in difficoltà un comparto economico già evidentemente in crisi, anche in una città in cui il prodotto base rappresenta un bene di prima necessità.

"Assistiamo da trentacinque anni a questo fermo biologico tra metà agosto e fine settembre – dice Marinangeli – Altri 15 giorni di attività non avrebbero fatto male al nostro territorio, impegnato nell’accoglienza turistica. Ma onestamente non so dire se sia meglio spostare il fermo in altri mesi, per via delle fasi alterne dei periodi di riproduzione. Ultimamente però abbiamo assistito a un grande rincaro nel costo del pesce". Qual è il motivo? "Non mi sembra giusto far pescare le barche solo tre giorni a settimana, perché si trae molto meno pesce a terra: un’imbarcazione che pesca per 48 ore ottiene il triplo del prodotto rispetto a quella che va in mare 24 ore, visti i tempi per recarsi sul posto. Ora che la marineria si è ridotta del 50% mi chiedo come faccia un armatore ad arrivare a fine mese, dovendo pagare almeno quattro marinai di equipaggio, oltre a un carburante fortemente rincarato, e a fronte di un investimento, quello per la barca, compreso fra 700mila e 1 milione di euro". Per Marinangeli la mancanza di prospettive economiche porta all’impossibilità di garantire un ricambio generazionale: sono in pochi, oramai, a volersi cimentare in questo lavoro che per decenni è stato al centro delle attività rivierasche.

"Da anni non riusciamo a competere con gli altri mercati europei – continua il consigliere, che offre un esempio pratico del problema – Facciamo conto che una barca porti a riva cinque o sei cassette di merluzzi, e che le venda a un prezzo compreso fra 12 e 14 euro al chilo: non è meglio portarne a riva una trentina e venderle a prezzi più bassi? Ma come è possibile fare una cosa del genere con tempi tanto risicati? È per questo che mi dico contrario a tanta severità nei confronti della pesca italiana, che sta soffrendo, così come tutto l’indotto. Anche il mercato ittico si è depauperato, e così i turisti non vengono a conoscenza delle nostre tipicità. Stiamo vivendo un periodo di crisi e credo che, se in una famiglia crescono le spese, anche il lavoro dovrebbe aumentare. Oggi accade il contrario: l’Europa ci fa lavorare di meno, creando disoccupazione".

Giuseppe Di Marco