Crisi Samb, sarà un Natale di riflessione

Approfittare della sosta per ricaricare le pile e ripartire, poi, nel girone di ritorno più forti di prima. E’ stato questo il leitmotiv della serata di mercoledì sera all’hotel Sporting dove società, staff e squadra si sono ritrovati a cena per gli auguri di Natale prima di qualche giorno di riposo. Certo, l’umore non era alto dal momento che la cena ha seguito la sconfitta con la Vigor Senigallia, la prima in casa, per la Samb, condita ovviamente dalla contestazione del pubblico. Un momento complicato, la Samb fa i conti con se stessa. Solo due i punti conquistati nelle ultime quattro partite. Il Campobasso è campione d’inverno nonostante il pareggio con il Termoli, la Samb poteva approfittarne ed invece, ancora una volta, ha ceduto terreno agli avversari. Dalla vetta solitaria al secondo posto in coabitazione con Avezzano e L’Aquila, a quota 31. Alla fin fine, col senno di poi, al Riviera delle Palme, mercoledì sera, si è rivisto il solito film. Una bella Samb, tante occasioni sprecate, la beffa nel finale. A Campobasso è maturata una sconfitta, con l’Atletico un pareggio, tanto per citare alcuni incontri, con la Vigor un’altra sconfitta, la seconda stagionale. Alla Samb non gira neanche tanto bene se si guarda all’autogol di Sirri, alle due traverse colpite e al gol-non gol del possibile 2-0 di Tomassini al 26’. Il sale del patron Vittorio Massi a quanto pare non funziona più. Ma se il film continua a ripetersi è chiaro che qualcosa non va. A quanto pare la società, però, non prenderà provvedimenti. Non nell’immediato. Resteranno delusi i tifosi che chiedono la testa del mister. Per ora avanti con Lauro, già programmata con il mister la ripresa degli allenamenti il 27 dopo qualche giorno di riposo per il Natale. Comunque, per quanto nel corso della cena si siano voluti stemperare i toni, la società una riflessione la farà. Soprattutto il ds Stefano De Angelis userà i prossimi giorni per analizzare il momento e decidere il da farsi. "Non molliamo, vogliamo essere protagonisti fino alla fine" ha detto il ds subito dopo la sconfitta per la Vigor, ma le certezze iniziano ad incrinarsi. Certo, al rientro la Samb avrà l’esterno d’attacco Luca Senigagliesi e il centrocampista Francesco Bontà (il 27 si aggregherà alla squadra) in più e probabilmente anche l’attaccante della Recanatese, Daniel Giampaolo, che dovrebbe presto rescindere il contratto che lo lega ai leopardiani per approdare alla Samb. E dovrebbe essere anche pronto il transfer per il difensore russo Orts Tsechoev che da tempo si allena con la Samb. Poi l’obiettivo potrebbe essere un portiere 2004. s. v.