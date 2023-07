Cristian Cordari fa 50, il segno in tante giostre

Cristian Cordari spegne 50 candeline e per l’occasione, oggi raduna al Chiostro Zenà a Servigliano familiari ed amici. Festa doppia, considerando anche i 25 anni della primogenita Linda. Per trent’anni è stato protagonista da cavaliere giostrante in tante Giostre in tutta la penisola. Nella sua Servigliano ha indossato le casacche di quattro rioni: ha vinto per San Marco (1997 su Sabir II), Porta Marina (2002 su Sbottonata), due volte per Porta Navarra (nel 2007 di notte e nel 2008 di giorno sempre su Esperia). Grazie a lui, Servigliano è stato protagonista in tante città italiane: bravissimo a Pistoia (Speron d’oro), sfortunato ad Ascoli, un big a Foligno. Proprio a Foligno (settembre 2017) ha scritto la storia del Rione Badia, trionfando in sella ad Agnesotta. Oggi Cristian gestisce lo storico hotel ristorante di famiglia. Auguri.