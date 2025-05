Cristian Pazzi torna alla Sambenedettese come responsabile del settore giovanile

La notizia era nell’aria da tempo ed ora ecco l’ufficializzazione. Cristian Pazzi torna alla Samb, questa volta non come calciatore ma con un nuovo incarico: sarà il responsabile del settore giovanile. Questa la nota stampa del club rivierasco. "La U.S. Sambenedettese comunica l’accordo con l’ex attaccante rossoblù Cristian Pazzi, che rivestirà l’importante ruolo di responsabile del settore giovanile. Pazzi, che vanta 65 presenze e 40 gol in tre stagioni da calciatore con la maglia della Samb, sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni. A lui va intanto un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società, con l’augurio di raggiungere insieme le soddisfazioni ed i traguardi prefissati". Pazzi verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

L’intenzione del presidente Vittorio Massi è anche quella di implementare il settore giovanile. Il prossimo anno, infatti, la Samb parteciperà al Campionato Primavera 4 e a tutti i campionati giovanili nazionali professionistici. Ecco quindi la necessità per la Samb di strutturarsi egregiamente anche per quanto riguarda il vivaio. L’obiettivo è sempre quello di riuscire a portare in prima squadra giovani di valore, scovare un campioncino e di allargare gli orizzonti rossoblù.

E in questo contesto si inquadra anche il progetto di ristrutturazione del Ciarrocchi. Questa sera dalle ore 18 va in consiglio comunale, con il civico consesso che sarà chiamato a discutere e votare la proposta di affidamento dell’impianto alla Samb ed il riconoscimento di tale proposta come iniziativa di pubblico interesse per la comunità. Risolta anche la questione relativa alla fideiussione che aveva scatenato le immancabili polemiche con il presidente Vittorio Massi che si è detto pronto a sottoscriverla e a presentarla.

Per quanto riguarda invece la nuova Samb occhi puntati sui rinnovi. Come ben tutti sanno Eusepi, Kerjota, Candellori, Sbaffo, Zoboletti ed Orsini vantano accordi con la Samb anche per la prossima stagione agonistica. I colloqui per gli altri sono in programma già in questa settimana anche perché i rossoblù resteranno in città fino alla fine del mese. Intanto hanno espletato le ultime formalità di rito per l’iscrizione, firmando le liberatorie del mese di maggio che andranno ad integrare quelle già presentate dal club del Riviera delle Palme.

Altro obiettivo di Vittorio Massi è quello di un consolidamento finanziario ulteriore della Samb per creare un sodalizio economicamente stabile che possa garantire continuità al progetto tecnico. Insomma in casa Samb si sta lavorando a 360 gradi con il chiaro intento di creare una struttura societaria, tecnica e sportiva che possa durare nel tempo e dare così le giuste soddisfazioni alla sua appassionata tifoseria.

Benedetto Marinangeli