Cristina agli oscar Dance

C’è anche una ragazza del territorio, cuprense adottiva, tra i finalisti del Dance Music Awards, l’Oscar del divertimento by night. Nella categoria ’Miglior ballerina’ figura Cristina Poletto, 33enne nata a Pordenone ma dal 2013 fidanzata con un istruttore di scuola vela di Cupra Marittima. L’amore l’ha portata qui dal 2020, con tanto di convivenza e la Poletto danza in tante serate d’intrattenimento della zona, ad esempio in quelle estive de La Terrazza a San Benedetto. Cristina è in lizza con altre 9 concorrenti da tutta Italia per vincere il premio di categoria, una delle 22 del concorso indipendente. Per esprimere le preferenze c’è tempo fino a oggi su https:www.dancemusicawards.itofficial-nominations.

Andrea Scoppa