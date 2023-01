Cristo morto, incontro per la processione

La Confraternita di Grottammare ha organizzato un incontro con tutte le parrocchie, associazioni e movimenti della città, per domani sera alle 21,15 presso la sala Verdecchia (ex cinema Sibilla) per rivedere il video della processione del "Cristo Morto" delle precedenti edizioni. Con l’occasione si apre la preparazione per l’edizione di aprile 2023. Sarà un momento importante poiché a Grottammare vi è il nuovo parroco, don Federico Pompei, che non conosce l’organizzazione del grande evento. "Getteremo le basi per nuove collaborazioni – ha affermato il segretario Vincenzo D’Ercoli – Siamo anche interessati a qualche finanziamento per coprire le spese, oltre a quello del Comune. Si può contattare anche l’Ufficio Cultura di Grottammare". E’ dal 1730 che a Grottammare, nella sera del Venerdì Santo si svolge, ogni tre anni, la processione del Cristo Morto, anticamente a scadenza annuale. Il corteo, rappresentazione simbolica e vivente della passione e morte di Cristo, vede la partecipazione di centinaia di persone, di tutte le età.