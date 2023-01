Cristo Morto, riunione per l’antica processione

La sala monsignor Verdecchia nell’ex cinema Sibilla di Grottammare ha ospitato l’incontro preliminare per l’organizzazione della storica processione del Cristo Morto. Erano presenti il parroco Federico Pompei, Vincenzo D’Ercoli, segretario della Confraternita dell’Addolorata con tutto il direttivo. Gli organizzatori si attendevano una partecipazione più consistente di persone interessate, invece sono venute meno le Associazioni giovanili e perfino i rappresentanti delle altre Parrocchie cittadine. I presenti, ad ogni modo, hanno fatto mente locale rivedendo le immagini delle edizioni precedenti, 2003 e 2018, commentate dallo storico Mario Petrelli, scomparso nel settembre del 2021. Nei filmati anche il vescovo emerito, Gervasio Gestori, deceduto il 6 gennaio scorso. A seguire si è aperta la discussione per organizzare l’edizione del 7 aprile prossimo. Va ricordato che la processione si svolge ogni tre anni e che nel 2021 non si è tenuta a causa della pandemia. La sacra rappresentazione si sarebbe dovuta tenere nel 2024, ma gli organizzatori hanno deciso di anticiparla a quest’anno. Il fine è non far dimenticare questa ricorrenza, che va avanti dal 1738, alle giovani generazioni. Si tratta della più antica del territorio, poiché quella di Monteprandone è di un secolo più recente, dell’Ottocento.