Cristofori: "Basta bugie sugli alberi"

Castel di Lama,la maggioranza rompe il silenzio. A parlare è il capogruppo Luca Cristofori: "La campagna elettorale dell’opposizione – dichiara Cristofori – è cominciata sulla falsariga di quanto visto soprattutto in quest’ultimo anno e mezzo. L’enorme quantità di bugie sull’operato di questa amministrazione ed i toni indegni con cui vengono esposte sono il marchio di fabbrica del consigliere Gianluca Re, fondatore e guida politica del movimento 20.23, che, grazie al benestare di Domenico Re e Patrizia Rossini, si accorda col Pd locale di fatto assorbendolo e relegandolo a mero bacino di voti. Continuare a raccontare che via Scirola sarà una landa deserta e cementificata è falso e basta leggere le carte per saperlo; si taglieranno i 7 alberi (non le decine annunciate) indicati come compromessi dal botanico ed altri 5 saranno messi a dimora in altre zone della città, oltre al fatto che la ripiantumazione porterà un incremento di alberi in via Scirola. La differenza – prosegue Cristofori – col passato è che saranno piantate in maniera da non essere soffocate da asfalto ed auto. Re annuncia che si appellerà a qualsiasi istituzione per far sì che Castel di lama perda tutti i fondi Pnrr o quantomeno venga multata, vota in consiglio (insieme ai consiglieri Pd) contro la delibera per recepire maggiori fondi Pnrr, lo chiama impegno civico, ma in realtà è egocentrismo a danno del paese, come quello che ha messo in atto quando amministrava. I fondi Pnrr finanziano diverse opere tra cui nuovi parchi come ad esempio quello di Sambuco, strade marciapiedi e porterà un notevole incremento del verde urbano; perderli significa voler lasciare tutto com’è, come piace a loro. Noi siamo pronti decisi a continuare la strada ben avviata di risanamento dei conti, sistemazione della città e reale rispetto dell’ambiente".