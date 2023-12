Criticità all’ex ospedale Annibaldi non sistemate: il cambio sede del poliambulatorio preoccupa

Il poliambulatorio si sposta nei locali della Rsa, il territorio reagisce con preoccupazione alla notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Il Comune di Offida ha avuto comunicazione dello spostamento del poliambulatorio negli spazi vicini della Rsa a causa di una criticità strutturale del tetto dell’ex ospedale Annibaldi. Che la situazione dell’ex ospedale non fosse delle migliori non è una novità. Criticità strutturale di cui la Regione e, quindi la Ast Ascoli Piceno, è a conoscenza da anni; a dimostrazione di questo ci sono finanziamenti destinati per la ristrutturazione della struttura: circa un milione di euro pre-sisma e circa tre milioni e trecentomila euro a seguito del sisma. Sull’argomento interviene il sindaco Luigi Massa: "Che sia chiaro – sottolinea il sindaco Massa – non permetteremo mai un disservizio aggiuntivo della sanità a servizio di Offida e del comprensorio. Per questo motivo chiedo al presidente della Regione e all’assessore alla sanità, di trovare una soluzione immediata che non permetta la chiusura dell’attuale struttura. Queste sono le modalità errate che fanno perdere di credibilità alle istituzioni pubbliche". Dichiara che metterà in campo tutte le iniziative possibili affinché tale situazione trovi un’immediata soluzione che garantisca la possibilità ai cittadini di continuare ad usufruire i servizi a oggetto. "Qualora così non fosse – conclude – parrebbe chiaro che vi sia un insensato disegno politico di colpire Offida e il territorio a scapito, ovviamente, soltanto dei cittadini".

m.g.l.