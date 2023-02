"Criticità e prospettive", oggi torna la conferenza dei sindaci

La conferenza dei sindaci del Piceno torna a confrontarsi sulla sanità del territorio. I primi cittadini si incontreranno oggi, alle 12, nella sala del consiglio provinciale di palazzo San Filippo. Argomento all’ordine del giorno è: "Approfondire con i rappresentanti degli enti locali e i sindacati le problematiche e le criticità della sanità picena e le sue prospettive". L’invito a partecipare, da parte del presidente della Provincia Sergio Loggi che ha convocato l’assemblea, è stato esteso anche all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, e al commissario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Vania Carignani. All’ordine del giorno, dunque, le problematiche e le criticità della sanità locale che sicuramente saranno ampiamente discusse, visto che non ce ne sono poche, dai sindaci della provincia di Ascoli.

L’ultima conferenza dei sindaci si è svolta nel luglio scorso su volontà della Regione alla luce della imminente riorganizzazione del Servizio sanitario regionale che ha visto, dal primo gennaio scorso, la soppressione dell’Asur e la creazione di cinque aziende sanitarie territoriali, ciascuna con propria personalità giuridica. Intanto, ieri, gli idonei ai concorsi indetti per la sanità delle Marche hanno manifestato nel piazzale antistante il palazzo della Regione ad Ancona per chiedere lo scorrimento delle graduatorie.

Presenti anche i rappresentanti del Piceno dell’Usb che hanno rappresentato ai dirigenti del Dipartimento salute "l’urgenza di ottenere lo sblocco e lo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento per assunzioni stabili, di cui la sanità pubblica regionale ha necessità. Abbiamo chiesto loro – prosegue l’Usb – di non far decadere le graduatorie, prossime alla scadenza, nonché di farsi carico di trasmettere ad Acquaroli e a Saltamartini la necessità di appoggiare l’emendamento per la loro proroga, in discussione in Parlamento. Chiediamo un tavolo di confronto con Saltamartini per rappresentare le nostre ragioni rispetto ai criteri sinora adottati per lo scorrimento delle graduatorie. Occorre anche un riesame dei Piani del fabbisogno del personale 20232025 per le Ast, ricorrendo a un piano assunzioni straordinario che permetta di chiamare tutti gli idonei".

Lorenza Cappelli