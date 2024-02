Croce Azzurra, due defibrillatori grazie al progetto degli studenti

È stato un anno importante per i comuni di Montalto e Montedinove con i tantissimi progetti avviati. Uno di questi riguarda la Croce Azzurra di Montalto delle Marche-Montedinove e l’IC di Rotella e Montalto. Grazie ad un progetto svolto dai ragazzi delle scuole medie, hanno donato a questi paesi due defibrillatori semiautomatici a disposizione della popolazione che sono stati posti in altrettante teche riscaldate ed allarmate. La Croce Azzurra, presente nel territorio dal 1987, è un’importantissima risorsa per il territorio non solo di Montalto e Montedinove, ma anche per i comuni limitrofi. Con il loro servizio h24 di emergenza ed i loro trasporti sanitari è un’associazione che da sempre è vicina ai bisogni della popolazione. Con questo bellissimo gesto, la Croce Azzurra attiverà dei corsi gratuiti rivolti ai cittadini per l’uso dei defibrillatori semi automatici.