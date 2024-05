Croce e Mezza Luna rossa, tre giornate di eventi

Il Comune di Monteprandone aderisce a tre giornate di sensibilizzazione promosse da tre diverse associazioni: Croce Rossa Italiana, Società di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza e Associazione Sclerosi Tuberosa. In vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa Internazionale e della Mezza Luna Rossa, la bandiera della Croce Rossa Italiana, consegnata in Comune dai volontari della sezione i San Benedetto e Monteprandone, sarà issata sulla sede della delegazione comunale di Centobuchi, dove rimarrà per una settimana. Sabato, invece, si celebra la terza Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo promossa dalla Società di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza. Al fine di sensibilizzare la popolazione verso i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, il borgo storico e il palazzo comunale di Monteprandone saranno illuminati di azzurro nella notte tra l’11 e il 12 maggio. Il 15 maggio ricorre la Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa. Anche il questo caso il borgo storico e il Municipio si accenderanno di azzurro nella notte tra il 15 e il 16 maggio.