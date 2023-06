Croce Rossa ancora in prima linea

La performance aerea dello scorso weekend è stata un indiscusso successo. Ma per ottenere un risultato così c’è stato bisogno della coordinazione di tutte le forze disponibili, molte delle quali hanno agito all’ombra della ribalta principale. È il caso della Croce Rossa "Sabato e domenica – spiega Cristian Melatini, presidente del comitato sambenedettese - in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolore e dell’Air Show, la nostra sezione ha messo in campo la bellezza di 103 uomini con sette ambulanze, due auto mediche, tre squadre di ciclo soccorso, otto squadre a piedi e una squadra di supporto psicologico. Il lavoro non è mancato: sono stati effettuati sette interventi nel posto medico avanzato presente all’interno della nostra sede con codici gialli e verdi e sei interventi con ambulanze infermierizzate, nonché due interventi effettuati con ambulanze medicalizzate".