Croce Rossa in bicicletta "Così siamo in grado di agire subito sul posto"

È arrivato il caldo estremo e sta già provocando disagi. Ieri il termometro in città ha toccato i 37gradi all’ombra e anche il sindaco Marco Fioravanti è intervenuto per raccomandare ai cittadini piceni, soprattutto agli anziani, di evitare di uscire nelle ore più calde. "Ci sono rue e angoli della città all’ombra dove c’è una piacevole arietta – ha dichiarato il primo cittadino – in particolare sotto Palazzo Arengo dove si possono utilizzare anche le fontane per dissetarsi, ma consiglio a tutti di uscire solo la mattina presto o la sera tardi, perché questo caldo non fa bene alle persone anziane. La Croce Rossa ha attivato un servizio no stop di assistenza al numero telefonico 1520 e ringrazio la presidente della sezione ascolana Cristiana Biancucci e tutti i volontari del progetto ‘Crinbici’, che in questi giorni sono sempre a disposizione dei cittadini".

Proprio la presidente Biancucci ha sottolineato l’importanza del servizio in bici: "Gli operatori sanitari – ha ammesso – sono in allerta da tempo, attenti ad intervenire su quella parte della popolazione la cui salute risulta essere a rischio: anziani innanzitutto, ma anche cardiopatici, ipertesi, obesi e disabili. Da qualche anno c’è il progetto ‘Cri in bici’ che va ad assicurare assistenza su due ruote. Il servizio prevede la presenza di operatori della Croce Rossa Italiana su biciclette attrezzate per il primo soccorso, durante il periodo estivo. Le squadre hanno la funzione di informare i cittadini e i turisti, ma soprattutto prestano il primo soccorso a chi è colto da malore. Lo scopo è quello di stabilire un primo contatto diretto, qualificato e professionale, così da avere un triage più accurato e di conseguenza collaborare alla eventuale urgenza dei soccorsi. Le ’Pattuglie in bici’ della Croce Rossa – ha proseguito Biancucci – da alcuni giorni sono tornate nelle strade e nelle piazze, in primis per misurare la pressione e i livelli di ossigeno nel sangue. Si tratta di una delle attività rivolte alle fasce più deboli che è divenuto un appuntamento fisso in città. I nostri volontari in sella alle loro bici sono soprattutto di supporto alle fasce più fragili. Dalla misurazione della pressione sino agli interventi di rianimazione, i volontari sono diventati ormai autentici paladini della salute di chi resta in città, non sempre per scelta. I loro interventi avvengono grazie all’ausilio di bici attrezzate per il primo soccorso con utilizzo del defibrillatore. Il progetto, che nasce dall’esperienza londinese, offre interventi rapidi di rianimazione in attesa dell’arrivo dell’ambulanza: un soccorso che riesce a far diminuire del 25% i decessi per attacco cardiaco. La consapevolezza è quella di doverci far trovare pronti a dare risposte immediate ed efficaci".

Valerio Rosa