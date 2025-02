Croce Verde: 30 anni: "Il grande impegno dei nostri volontari per aiutare il territorio"

Trent’anni di solidarietà e di impegno al servizio della comunità. Un traguardo straordinario, quello raggiunto dalla Croce Verde di Ascoli, che proprio oggi celebrerà il proprio trentennale, essendo stata fondata nel 1995. L’occasione, dunque, è sicuramente quella giusta per fare il punto sull’attività svolta sul territorio dai tanti volontari, oltre 200, con lo storico presidente Maurizio Ramazzotti.

Presidente, innanzitutto quanta emozione c’è nel festeggiare trent’anni di storia?

"Per me che sono stato il fondatore di questa realtà l’emozione è ovviamente tantissima. La Croce Verde, ad Ascoli, è cresciuta molto e quotidianamente svolge un servizio fondamentale su tutto il territorio. Anche l’Ast, l’azienda sanitaria locale, riconosce i nostri sforzi e ci ritiene indispensabili per offrire quei servizi che, altrimenti, richiederebbero costi enormi e che non potrebbero essere garantiti senza l’impegno dei nostri volontari".

Cosa fa la Croce Verde?

"Abbiamo tre Potes, ovvero le postazioni territoriali di emergenza sanitaria: una ad Ascoli, dove ci dividiamo il servizio con la Croce Rossa a settimane alterne, una ad Acquasanta e un’altra a Venarotta, tutte operative 24 ore su 24. Quando la centrale operativa del 118 riceve la richiesta di intervento nelle aree limitrofe alle postazioni della Croce Verde fa partire la nostra ambulanza, la quale per ovvi motivi di vicinanza raggiunge prima il paziente, apporta i primi necessari soccorsi e misura i parametri vitali trasmettendoli in tempo reale alla centrale. Poi ci sono i servizi programmati: mediante ambulanze opportunamente attrezzate effettuiamo il trasporto di pazienti per dialisi, visite specialistiche, ricoveri, dimissioni e terapie. Poi forniamo anche assistenze e servizi sociali, quali ad esempio l’accompagnamento dei disabili".

Può darci qualche numero sulle prestazioni offerte nel corso dell’anno e sui volontari che avete a disposizione?

"In media offriamo circa dodicimila servizi all’anno. Si tratta di un dato davvero significativo, che dimostra quanto la Croce Verde rappresenti un punto di riferimento nella sanità Picena e nel terzo settore. In merito ai volontari ne abbiamo oltre duecento. Ma, se devo essere sincero, ne servirebbero di più".

Che ne dice di lanciare un appello affinchè in tanti si mettano a disposizione?

"Chi vuol entrare a far parte della Corce Verde è sempre il benvenuto. Ci accontentiamo di un impegno minimo. Anche un’ora alla settimana, per noi, è preziosa. O un’ora al mese. Venite in Croce Verde, vi assicuro che ne vale la pena".

Matteo Porfiri