Croce Verde, defibrillatore al Comune

Un defibrillatore, al servizio di tutta la comunità. E’ quanto donato dalla Croce Verde di Ascoli al Comune di Maltignano, con la consegna dello strumento salvavita che si è svolta in questi giorni di festa davanti a tanti cittadini. Oltre al sindaco Claudio Flamini e alcuni consiglieri comunali, poi, sono intervenuti anche il presidente della Croce Verde Maurizio Ramazzotti, alcuni rappresentanti della stessa associazione, il dottor Luca Tancredi e il responsabile della formazione della Croce Verde, il professor Di Buò. "Un momento significativo per la nostra comunità, che segna il primo passo di un importante progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute dei cittadini – spiega il sindaco Flamini –. Il Comune di Maltignano ha già in programma, a partire dal mese di gennaio, una serie di eventi e corsi di formazione dedicati alla salute e alla sicurezza della nostra comunità, passando anche attraverso le scuole del territorio. L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della prevenzione e del pronto intervento, con l’auspicio che sempre più persone siano preparate ad affrontare le emergenze con consapevolezza e competenza. Un grande ringraziamento alla Croce Verde di Ascoli, nella figura di Erminio Filiaggi, per la generosa donazione, e al consigliere comunale Costantino Bilotta per il continuo impegno al servizio della salute e della sicurezza. Questo gesto – conclude Flamini – testimonia la forza della collaborazione tra le istituzioni e le realtà locali per costruire un ambiente più sicuro e solidale per tutti".

Matteo Porfiri