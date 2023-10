Croce Verde, Maurizio Galieni resta al timone

Maurizio Galieni e stato riconfermato alla guida della Croce Verde di San Benedetto. La conferma è arrivata dopo il recente rinnovo delle cariche sociali del direttivo, avvenuto presso la sede sociale dell’associazione di pubblica assistenza, per il prossimo triennio. Il nuovo Cda è cosi composto: Presidente Maurizio Galieni, Vice Presidente Antonio Mauloni Laurenzi, Segretaria Chiara Capparè, Tesoriere Maria Rosa Gritti, Responsabile dei mezzi e delle attrezzature sanitarie Claudio Capretti, Responsabili della sede Ida Peci e Basilio Consorti. Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri sono stati eletti gli avvocati Giovanni Pulcini, Massimo Giaccaglini e Massimo Tonoli, mentre Revisore dei Conti è il dottor Pietro Simonelli. Direttore Sanitario è stato riconfermato il dottor Giorgio Tordini, Responsabili della Formazione il Presidente Maurizio Galieni ed il Presidente Onorario dottor Andrea Isacco, mentre Responsabile dei Volontari è Adriano Piccinno. "Obiettivi primari del nuovo Cda sono quelli di aprire sempre più le porte dell’associazione a chiunque abbia voglia di impegnarsi per il prossimo, fornire un’assistenza sempre più qualificata ai bisognosi, formare la popolazione alle tecniche del primo soccorso, collaborare con tutti gli enti istituzionali e con le altre associazioni del terzo settore", afferma Maurizio Galieni, riconfermato per la quarta volta alla guida dell’associazione.

Stefania Mezzina