Croce Verde, nuova ambulanza

I nuovi vertici della Croce Verde di San Benedetto salutano con soddisfazione l’arrivo di una nuova ambulanza di tipo A, Fiat Ducato, ritirata dalla neo presidente Ida Romani nel pomeriggio di martedì presso la ditta Orion di Calenzano (Firenze). Si tratta di un mezzo di soccorso dotato di tutte le più moderne tecnologie in tema di primo intervento, che va ad aggiungersi alle altre quattro, sempre di tipo A. Il parco mezzi della Croce Verde conta anche un pulmino per il trasporto disabili, un’auto medica e un Fiat Doblò. "Anche questa ambulanza sarà destinata a svolgere servizi di emergenza – afferma la presidente Ida Romani – ma noi abbiamo come obiettivo principale la vicinanza ai cittadini e alla città anche per i trasporti disabili, sanitari in Italia e all’estero. Abbiamo in mente di allargare i nostri orizzonti e fra qualche mese arriverà un’altra ambulanza, sempre di tipo A".