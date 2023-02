Crocetti: "C’era da aspettarselo I lavori iniziati andranno avanti, ma non ne partiranno altri"

"Era prevedibile un simile black out". Così il presidente del Collegio Geometri e Geometri di Ascoli Leo Crocetti commenta il decreto legge che rende operativo il blocco di tutte le cessioni di crediti d’imposta per tutte le tipologie di bonus edilizi, compreso il Superbonus. "I nodi in merito alla cessione del credito sono venuti al pettine – spiega Crocetti – In tutta questa faccenda in molti ci hanno guadagnato, meno che lo Stato. Si fanno decreti e leggi ma non c’è una "macchina" in grado di controllare che tutto avvenga nel rispetto e nella legalità". Tra le criticità riscontrate, infatti, ci sono state truffe ben organizzate per lavori non eseguiti. "Se avessero plasmato questi interventi in base all’età di costruzione dell’edificio, (sono stati investiti milioni di euro per edifici costruiti dieci anni fa) non avremmo registrato aumenti di costi e ci sarebbe stata una maggiore disponibilità da parte delle imprese a portare avanti gli interventi; inoltre saremmo andati incontro a quello che richiede la normativa europea. Insomma ci sarebbero stati controlli più serrati". Gli interventi iniziati da parte delle imprese edili, dove il 30% del lavoro è già stato completato, andranno avanti. "Ma sicuramente non ne partiranno altri, non credo che qualcuno avrà il coraggio di iniziare nuovi lavori se prima non saranno apportate delle correzioni al decreto" conclude Crocetti. Intanto sono stati convocati per domani pomeriggio i presidenti delle categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il superbonus. La convocazione inviata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è indirizzata direttamente ai presidenti dell’Ance, Confindustria, Confedilizia, Confapi e dell’alleanza delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini. Sempre domani il governo incontrerà i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace per un confronto sulle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il superbonus. L’auspicio di tutti è che si trovi una soluzione soprattutto alla luce del fatto che il provvedimento del Governo complicherà anche la ricostruzione del post terremoto 2016.