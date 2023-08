Crolla d’oro a Marcorè

La VI edizione della ’Crolla d’Oro’, tenutasi nella Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, a cura dell’Associazione ’Laboratorio Terraviva’, presidente Filippo Gaetani, è stato un evento che sarà ricordato a lungo dai quattrocento presenti e dall’intera comunità del borgo. Presentata da Sandro Avigliano, la serata si è aperta con le voci di Silvia Santini e Massimiliano Civita che hanno rievocato un tradizionale canto acquavivano e un pezzo di Baglioni. A seguire lo show del comico marchigiano Piero Massimo Macchini che, con la sola forza della marchegianità, ha offerto pezzi di bravura cabarettistica davvero esilaranti. Tra i presenti il parroco del paese, don Peppe; Ezio Parro della Linergy, sponsor ufficiale dell’evento; il presidente della Lega del Filo d’Oro, cui è stato devoluto l’incasso della serata, Rossano Bartoli. A seguire il presidente Filippo Gaetani ha proceduto alla consegna della ’Crolla d’Oro 2023’, riconoscimento assegnato ogni anno ad un marchigiano doc, all’attore Neri Marcorè. Grato per l’ambito premio, l’artista non ha voluto far mancare un piccolo saggio della sua arte esibendosi, con e senza chitarra, in divertentissime parodie musicali e persino in alcuni personaggi ’in dialetto marchigiano’. Durante la serata è stata omaggiata e nominata ’pajarolara ad honorem’ la mamma di Marcorè, Ines Sabbatinelli, mentre alcune ’pajarolare’ di Acquaviva Picena hanno invitato a visitare il Museo della Pajarola presente in paese, unico nel suo genere nelle Marche e in Italia. "Un momento davvero alto e coinvolgente per Acquaviva Picena e per il territorio – ha affermato Gaetani – Un evento che ha coniugato cultura, tradizione, arte, buon umore e solidarietà. Assenti il sindaco Infriccioli e la sua giunta".

Marcello Iezzi