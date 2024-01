Crolla la Palmense

Un sabato di ritorno in campo per la Promozione, la Prima e la Seconda Categoria con l’Eccellenza in campo oggi con le gare della prima di ritorno. Super Matelica in Promozione che si abbatte sulla Palmense con un pesante poker, in attesa della risposta del Trodica in campo oggi. Passo falso del Rapagnano che cede in casa con il Centobuchi mentre il Porto sant’Elpidio si impone nei minuti di finali sull’Appignanese. Ko pesante anche per la Sangiorgese .

Eccellenza. Castelfidardo-Ksport Montecchio, Chiesanuova-Maceratese, Jesina-Montegiorgio, Urbino-Civitanovese, Montefano-Montegranaro, Monturano-Atletico Azzurra Colli, Osimana-Urbania, Tolentino-Sangiustese

Promozione B. Elpidiense Cascinare-Aurora Treia 1-2, Matelica-Palmense 4-0, Porto Sant’Elpidio-Appignanese 2-1, Rapagnano-Centobuchi 1-2, Vigor Castelfidardo-Casette Verdini 2-0, Corridonia-Sangiorgese 2-0, Potenza Picena-Monticelli (oggi), Cluentina-Trodica (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Portorecanati 2-2. Girone D: Azzurra Sbt-Piceno Utd 5-0, Castoranese-Offida 1-3, Comunanza-Castel di Lama 2-2, Cuprense-Grottammare 1-4, Montalto-Centobuchi 2-1, Montottone-Piane Mg 0-2, Afc Fermo-Futura 96 2-1, Real Eagles Virtus Pagliare-Real Elpidiense 1-0.

Seconda Categoria.

Girone E: Casette D’Ete-United Civitanova 4-3. Girone G: Avis Ripatransone-Montefiore 0-0, Campofilone-Valtesino 0-0, Gmd Grottammare-Recreativo Pse 4-0, Monte San Pietrangeli-Invictus 1-1, Pedaso-Mandolesi 3-3, Usa Fermo-Tirassegno 2-3, Vis Faleria-Petritoli 2-3, Grottazzolina-PonzanoGiberto 2-2

Girone H: Acquaviva-Jrvs Ascoli 1-0, Audax Pagliare-Castignano 2-1, Maltignano-Atletico porchia 0-0, Venarottese-Olimpia Spinetoli 2-2, Acquasanta-Croce Casale 3-0, Agraria Club-Piazza Immacolata 0-1, Santa Maria Truentina-Forcese 1-2, Vigor Folignano-Monteprandone (mercoledì)