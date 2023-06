Crolla pino nel cortile della scuola

Con il terreno molle a seguito delle piogge che hanno interessato il territorio, continuano a cadere alberi in diverse zone e in particolare sono i pini a farne le spese. L’ultimo è caduto ieri mattina verso le 11,30 nel cortile interno dell’Istituto Scolastico Comprensivo "Cappella" di Porto d’Ascoli, in piazza Setti Carraro. Non si tratta di un pino secolare, ma di media grandezza con una discreta chioma, che si trovava sul lato nord-ovest, nelle immediate vicinanze del cancello d’ingresso all’Istituto scolastico, frequentato da bambini delle Primarie e decine di dipendenti tra personale docente e ausiliario. Lungo tutto il perimetro del cortile vi sono pini e negli ultimi tempi questo genere di piante stanno rappresentando un pericolo per i luoghi pubblici. Basti pensare ai due pini che sono caduti a breve distanza l’uno dall’altro lungo la nuova pista ciclabile sul torrente Albula in via Gino Moretti.