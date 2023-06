Crollo al palazzetto di Villa Pigna La testimonianza dell’ex sindaco

"Ho appreso solo in un secondo momento che il certificato firmato dall’ingegner Adamoli non poteva sostituire il certificato di collaudo finale". Questo ha detto l’ex sindaco di Folignano Angelo Flaiani sentito come testimone nel processo in corso davanti al tribunale di Ascoli riguardante il crollo della copertura della struttura integrata di Villa Pigna avvenuto la sera del 17 gennaio 2017. Imputati nel processo sono Riccardo Adamoli e Carlo Guaiani, assistiti rispettivamente dagli avvocati Nardi e De Vecchis, accusati di disastro colposo e crollo colposo. Attraverso l’avvocato Gionni, il Comune di Folignano si è costituito parte civile. Adamoli è coinvolto quale professionista incaricato dal Comune di Folignano per la progettazione definitiva ed esecutiva della struttura integrata polivalente, quale progettista del 1° stralcio e progettista e direttore dei lavori per il 2° stralcio di completamento dell’opera. L’architetto Guaiani compare quale responsabile unico del procedimento in relazione ai lavori del 2° stralcio. Oltre a Flaiani nel corso dell’ultima udienza è stato sentito un carabiniere che ha riferito dell’acquisizione di documenti.