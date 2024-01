Crollo in via Calatafimi. Resta ferito un passante

E’ successo il prevedibile. Un uomo, D. P. di 70 anni, che passava a piedi lungo il marciapiede di via Calatafimi, all’altezza dell’ecomostro, ex sede di grandi frigoriferi, inutilizzato e pericolante da decenni, è stato colpito alla testa da un frammento di cornicione staccatosi dal manufatto. Il passante è caduto a terra ed è stato soccorso dalla Croce Verde di San Benedetto che dopo averlo stabilizzato l’ha trasporto in codice giallo al Pronto soccorso. Sul posto polizia municipale e carabinieri per la viabilità e per relazionare sull’accaduto. Un evento annunciato, poiché l’ex sede dei grandi frigoriferi è stata più volte al centro dell’attenzione delle stesse forze dell’ordine.

Per lungo tempo, infatti, era stata utilizzata come dormitorio dai senza tetto, con tutti i rischi del caso, poiché la struttura è cadente e non si è trovato mai il modo per abbatterla. All’inizio del mese di novembre scorso la questione era entrata nei radar della Prefettura che aveva disposto un accurato sopralluogo da parte dei vigili del fuoco nei luoghi ritenuti a rischio nelle zone frequentate dai clochard. Al termine dei controlli i vigili del fuoco spedirono una informativa gli organi competenti: Prefettura, Comune, Comando della polizia locale, oltre al proprietario dell’opificio, informandoli che la struttura era pericolante, in particolare la grande tettoia che si affaccia sulla strada. Come prima azione fu transennato il sito e interdetto il transito dei pedoni sul marciapiedi est e vietata la sosta dei mezzi sempre ad est. Transenne che, proprio negli ultimi giorni, come confermano anche i residenti, sono state tolte. Il Comune avrebbe dovuto disporre un’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Spazzafumo per chiedere al titolare della struttura di metterla in sicurezza, caso contrario la stessa Amministrazione avrebbe dovuto procedere con una propria ditta di fiducia, per poi addebitare le spese dell’intervento eseguito a chi di competenza. Al momento non è dato sapere se la procedura è stata attivata o meno, ma sta di fatto che la situazione, a distanza di due mesi, è rimasta la stessa. L’accaduto di oggi va valutato, ovviamente, ma tutti, dopo l’attenzione della Prefettura, si attendevano un intervento più deciso, che non vi è stato. Ieri sera, verso le ore 19, si è corso un gravissimo rischio. L’uomo, per fortuna, non è grave.

