Costi importanti e tempi lunghi: così sono crollati i neopatentati

Ascoli, 12 gennaio 2023 – L’auto piace sempre meno o forse semplicemente costa sempre di più. Le generazioni più giovani fanno a meno di muoversi con le automobili: al loro posto pullman, metropolitane, biciclette e i tanto discussi monopattini elettrici. Ma, a dire il vero, non mancano i genitori-taxi, o in alcuni casi i nonni-taxi, che spesso si rendono disponibili quando il passaggio in macchina è necessario. Che la patente B sia sempre meno attesa è oggettivo: il numero di ragazzi che non la considerano ‘necessaria’ o ‘indispensabile’ è in forte crescita. A ciò si aggiunge la nota dolente: il prezzo per avere il tanto ambito tesserino rosa è sempre più salato, e prescinde da un lungo e burocratico processo che in periodo Covid è stato ancora più rallentato.

Tramite una simulazione abbiamo stimato il costo che un famiglia, residente ad Ascoli o dintorni, deve sostenere per far sì che un figlio o una figlia prenda la patente, e con essa un po’ di indipendenza. In primis bisogna fare una distinzione tra chi sceglie di essere seguito da una scuola e chi invece si presenta all’esame teorico da privatista. Per entrambi il costo è di almeno 108,4 euro che copre il bollettino per la tariffa N067 di 26,40 euro, una marca da bollo di 16 euro, un bollettino per la tariffa N019 di 16 euro e il pagamento della visita medica obbligatoria, che ha costi e modalità diverse a seconda della struttura ma che in media si aggira intorno ai 50 euro, ed è utilizzabile solo se la data della visita non risulti anteriore a 3 o 6 mesi, in base ai casi. Da apporre alla documentazione richiesta ci sono poi le fotografie, scattate rigorosamente con il formato richiesto e con un’alta risoluzione di modo che vengano lette dagli scanner.

Alla luce di ciò, per scattarle spesso ci si rivolge direttamente a dei professionisti, ovviamente con un prezzo maggiore. A ciò va poi aggiunto però il costo delle lezioni che fanno parte del corso teorico e gli eventuali materiali che le scuole guida offrono a chi intende prendere la patente: si tratta di una spesa che, in zona, si aggira intorno ai 300 - 360 euro, e che comprende anche l’iscrizione all’esame.

A questo punto, previo appuntamento fissato negli uffici dedicati, il candidato ha a disposizione un massimo di 2 prove da svolgere in 6 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda. A metà dell’opera si arriva al quiz: per le patenti A1, A2, A, B1, B e BE si tratta di un test di 30 domande a risposta multipla (non più 40) per rispondere alle quali il candidato ha a disposizione 20 minuti (non più 30) e la prova risulta superata se il numero di risposte errate non è superiore a 3 (e non più 4). Per i candidati con certificazione Dsa continuano ad applicarsi invece le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2021. Qualora i due tentativi non fossero sufficienti al superamento del quiz, per poter sostenere nuovamente la prova sarà però necessario ricominciare da capo l’iter con la documentazione e i pagamenti.

Nel giro di 11 mesi dal mese successivo al superamento del test, con foglio rosa in mano, si potrà procedere con la pratica: per accedervi sarà necessario un bollettino per la tariffa N019 di 16 euro e l’attestato di aver eseguito le guide pratiche, di almeno 6 ore, spesso divise in 12 lezioni. Le esercitazioni obbligatorie di guida, fatte anche in orario notturno e su autostrade e strade extra urbane principali, presso un’autoscuola con istruttore abilitato hanno un costo variabile ma in media ad Ascoli il prezzo per ciascuna guida è di 25-30 euro. Per un totale di almeno 300 – 360 euro per la pratica. In aggiunta, i privatisti devono sostenere il pagamento di passaggio all’interno della scuola che si aggira intorno ai 10 euro. Questo, se le esercitazioni obbligatorie risultano abbastanza per rendere il soggetto idoneo a sostenere l’esame pratico, idoneità che spesso si avvale del consiglio dell’istruttore della scuola che si frequenta. In totale, dunque, parliamo di un processo che prevede un minimo di 650 euro ma tocca massimi molto maggiori, a seconda dei costi e della frequenza delle lezioni.