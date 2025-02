"Cronisti in Classe aiuta a capire l’importanza di lavorare insieme"

Risponde dall’estero Franco Signoretti creatore di quella realtà "in progress" che è per la città il suo Palazzo Perticari su corso XI Settembre con la sua bellezza recuperata, la sua quadreria, la sua biblioteca e la sua presenza sempre più familiare in pieno centro cittadino. Ormai ci avviamo alla quota delle diecimila persone che sono entrate in quelli ambienti respirando una salutare aria che fa bene all’anima. Fra l’altro sono annunciate altre iniziative.

Franco Signoretti, non vogliamo sapere se è all’estero in veste di titolare di Xanitalia e o di moderno mecenate cittadino, ma solo per chiederle i motivi del suo rinnovato impegno a sostegno dell’iniziativa ‘Cronisti in classe’ del Carlino. "L’ho già detto in altre occasioni e lo confermo ora perché le buone intenzioni non cambiano mai: imparare a lavorare in gruppo seguendo la guida e gli indirizzi dei propri docenti dà modo di conseguire una esperienza di condivisione degli obiettivi".

Tuttavia sono cambiate le sue condizioni soggettive: lei ha sempre sostenuto l’iniziativa del giornale come imprenditore, adesso però la sua figura è diventata più complessa con la consistenza che sta assumendo la realtà di Palazzo Perticari. Possiamo dire che come imprenditore dà un suo sostegno economico e come creatore di Palazzo Perticari benedice culturalmente un’iniziativa che si muove sullo stesso campo? "Volendo, la si può considerare anche da questa prospettiva, credo però che alla base ci sia da sempre un principio fondamentale che annulla ogni distinzione fra imprenditori, intesi anche con riferimento a Palazzo Perticari, e studenti: lavorare insieme con serietà d’intenti è il presupposto di ogni buona riuscita".

Ciò che lei sta realizzando a Palazzo Perticari può avere un aspetto che fin d’ora potrebbe richiamare l’attenzione di giovani studenti? "Ne sono convinto, l’abitudine alla bellezza è già un bene in sé prima ancora della eventuale successiva comprensione di una produzione artistica".

Abitudine alla bellezza che potrebbe anche guidare i ragazzi a non limitarsi alla realizzazione di una semplice pagina di giornale. "Esatto, ma anche qui ripeto considerazioni che ho già fatto in altre occasioni. Lavorare in gruppo, e in più guidati da una qualche idea di bellezza, è il modo migliore per far emergere una capacità generale utile per realizzare le proprie idee quando per quei ragazzi verrà il tempo di cimentarsi nel mercato del lavoro. Detto in altri termini: oggi ‘Cronisti in classe’ è soprattutto una cosa di studio che però senza dubbio potrà tornare utile da grandi".