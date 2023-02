Cronisti in classe, riparte l’avventura a scuola

Un’intera pagina di giornale per raccontare esperienze, fatti, impressioni e sensazioni. I Campionati di giornalismo anche quest’anno daranno l’opportunità agli studenti di mettere nero su bianco i loro sogni, il loro modo di vedere e interpretare la società, le loro riflessioni: una vera e propria ‘palestra di giornalismo’ dedicata alle giovani generazioni. La lettura dei quotidiani permetterà loro di approfondire i temi di maggiore attualità e poi la stesura degli articoli li metterà di fronte al ‘processo produttivo’ delle notizie. Quest’anno nella provincia picena saranno undici gli istituti scolastici che si confronteranno a colpi di interviste, approfondimenti e, perché no, scoop: ognuna di loro avrà a disposizione due uscite (la prima a tema libero) per dare modo ai ragazzi e alle ragazze di cimentarsi nella scrittura di un articolo di giornale.

Nato nel 2002 con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani e stimolarli sulle tematiche di attualità, il ’Campionato di giornalismo’ promosso da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, è diventato ormai un appuntamento tradizionale, molto atteso dagli istituti scolastici che infatti anche per questa edizione hanno voluto confermare la loro presenza. Due pagine settimanali realizzate dagli studenti (il martedì e il giovedì) saranno pubblicate sull’edizione locale del quotidiano e al termine tutti gli elaborati verranno valutati da una giuria che sarà costituita per l’occasione.

Una volta scelti i lavori migliori, la premiazione si terrà nel corso di una cerimonia dedicata, per chiudere al meglio l’anno scolastico e darsi appuntamento a quello successivo, sempre con i Campionati di giornalismo tra i banchi. In bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze, che la sfida abbia inizio.

Daniele Luzi