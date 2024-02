Crowe a Sanremo. Incontro col sindaco e cittadinanza onoraria: "Venite tutti in piazza"

Ora Russell lo sa, e ha una targa che lo dimostra: è cittadino onorario ascolano. Poco prima di solcare il palco dell’Ariston, sul quale è stato invitato da Amadeus, ha incontrato a Sanremo il sindaco Fioravanti che gli ha consegnato la targa attestante il conferimento della cittadinanza onoraria, deliberata nel recente consiglio comunale insieme ad una targa in travertino, simbolo principe della città delle cento torri. Non è mancata poi la consegna della maglia dell’Ascoli Calcio, occasione per l’attore di ricordare il suo passato calcistico da attaccante. Da bravo ascolano, Crowe ha poi ricevuto un ‘pacco da giù’ fornitissimo, in cui oltre ai prodotti tipici della regione non sono mancate le olive ascolane, già nominate in sede del Festival da Amadeus.

Dopo che però i suoi avi italiani avevano dato molto da fare ad Ascoli, e non solo, le discussioni sulla cittadinanza non sono cessate, anzi. Eravamo rimasti con in mano l’ultimo documento, trovato da Reno Cicconi all’Archivio di stato di Parma, che accertava la nascita di Luigi Ghezzi, quasi sicuramente trisavolo dell’attore, il 22 giugno 1829 a Fidenza, precisamente nella frazione di Chiusa Ferranda, all’epoca ‘Borgo San Donnino’.

In questa confusione non poteva chiaramente mancare la voce del comune emiliano, che infatti, nel pomeriggio di ieri ha dato via ad un infuocato derby tra le città, svoltosi in particolare tra i primi cittadini. Se da una parte, infatti, il sindaco Fioravanti ha usato la carta dell’ironia con la pubblicazione del video ‘gladiatotéra’, dall’altra il sindaco di Fidenza ha intrapreso vie molto più formali, rendendo nota una lettera indirizzata all’ex gladiatore a cui ha allegato l’atto di nascita di Ghezzi.

Andrea Massari scrive dunque così nella sua comunicazione aperta: "Non ci conosciamo anche se ci siamo scambiati qualche messaggio, mi permetto però di rivolgermi a te come se fossi un mio concittadino, dal momento che per un breve periodo di tempo ho creduto di poterti consegnare di persona il certificato di nascita del tuo trisavolo – scrive il primo cittadino –. Una serie di circostanze hanno fatto in modo che sostanzialmente ti venisse data un’informazione che si è rivelata errata", attacca il sindaco.

"Devo purtroppo arrendermi al fatto che forse fa più comodo che tu sia originario di Ascoli Piceno. E così sia, per carità!" commenta il sindaco emiliano Massari. Tuttavia, non perde l’occasione per un invito: "Se mai avrai voglia di prendere la cittadinanza italiana, quella vera, non onoraria, sappi che dovrai passare da Fidenza per ritirare quell’atto di nascita che nessuno potrà consegnarti a luglio – scrive ironicamente –. Forse per quell’epoca non sarò più sindaco, ma sarà comunque un piacere poterti stringere la mano" conclude il primo cittadino emiliano.

La città ora è pronta ad accogliere la musica dell’ex gladiatore l’11 luglio, per un live assieme alla sua band, nella cornice di piazza del Popolo. E tutto il Piceno a questo punto, sembra essere in trepidante attesa dello show: "Grazie per tutto questo – dice l’ex gladiatore seduto al fianco del sindaco ascolano, assaggiando le olive portate da Fioravanti e che l’attore si è fatto friggere in albergo – ci vediamo l’11 luglio per il mio concerto in piazza del Popolo, venite tutti!".

