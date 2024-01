Crowe ’l’ascolano’. Già nel 2018 piangeva il caro amico Sisto ucciso in Australia

Il giallo sulle origini di Crowe ormai è tema centrale, e nel marasma di documenti, archivi e ipotesi arriva anche un pizzico di destino. E’ il 2018, l’ascolano Sisto Malaspina viene tragicamente a mancare a 74 anni, in seguito ad un attentato a Melbourne, in Australia. Un’azione poi rivendicata dall’Isis, che vede l’uomo ucciso a coltellate da un trentenne di origini somale, Hassan Khalif Shire Ali. Ciò che però torna ad oggi ad essere curioso sono le origini di Sisto: nato a Poggio di Bretta, trascorre l’infanzia in compagnia dei genitori. La mamma, di origini reatine, e il papà, che invece era ascolano. Nel 1963, ad appena 18 anni, il ragazzo lascia la terra natìa e, da Greccio, un piccolo comune in provincia di Rieti, arriva in Australia, dove con sé porta il caffè espresso. Proprio a Melbourne, apre nel 1974 insieme al suo socio Nino Pangrazio un noto bar sulla Bourke Street, il ‘Pellegrinì’s Café’ che ben presto diventa un luogo di ritrovo per le grandi star. Qui la vicenda si fa curiosa: 6 anni prima di dichiarare di avere origini ascolane, Russell Crowe, assiduo frequentatore proprio di quel bar, piange il compianto amico, probabilmente non sapendo di poter essere compaesani. L’attore nel 2018 aveva infatti pubblicato un ricordo per Sisto su Twitter, il suo ‘zio italiano’: "Sisto, il mio cuore si spezza... – aveva scritto Russell –. Frequento il Pellegrinìs dal 1987. Non sono mai stato a Melbourne senza visitare il mio Sisto. Sul muro ci sono gli adesivi e i berretti di South Sydney. Il mio dolce e leale amico, accoltellato in strada da un pazzo. È così triste". Dopo anni dalla vicenda, Crowe torna a parlare di Ascoli. "Sembra un segno del destino – commenta Fiorenzo Santini, sociologo ricercatore della emigrazione marchigiana – è come se ci fosse stato un legame di sangue precedente anche alle ricerche dell’attore. Come da precisazioni dell’archivio di Stato al momento i documenti disponibili non sembrano attestare che sia certamente di origine ascolane, ma ci auguriamo che Crowe venga a Ascoli e spieghi bene chi siano stati i suoi avi. Comunque ciò ha dato lustro alla città, di questo non possiamo che essere felici. E’ sempre bello che qualcuno rivendichi con così tanta forza le proprie origini, non accade spesso".

Ottavia Firmani