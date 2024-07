Crowe ’scatena l’inferno’ per 140mila euro

"Sarà un concerto ma anche un regalo per la città – diceva il sindaco Marco Fioravanti per annunciare l’arrivo di Russell Crowe in città -, perché gratuitamente e a ingresso libero si potrà assistere all’esibizione di un artista che ha portato il nome di Ascoli Piceno alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale - ha spiegato -. Sarà un onore poter ospitare l’ormai celeberrimo Gladiatore, con i ‘The Gentlemen Barbers’, sotto le cento Torri il prossimo 11 luglio". Un regalo sì, ma di quelli costosi. Il 27 giugno alle 15:23 nella Sede Municipale, si è riunita per una delle prime volte l’appena eletta Giunta comunale. Nel corso della seduta ha avuto modo di discutere dell’argomento ‘Crowe’, in particolare per deliberare alcuni specifici dettagli, tra cui, il costo del concerto. Una cifra notevole: 140mila euro.

"L’importo massimo – si legge sui documenti della delibera - da destinare alla realizzazione dell’evento è pari a complessivi euro 140mila euro Iva compresa, che trova copertura nel bilancio pluriennale 2024/2026, ed è finanziato in entrata dai contributi della Regione Marche, della Bim e della Camera di commercio". La passione del gladiatore per il Bel paese non è mai stata un mistero, visto che sul palco dell’Ariston aveva commentato: "Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia, è affascinante pensare che questo Paese abbia dato al mondo un grandissimo contributo, in termini di cultura e dal punto di vista sociale". Ora non resta che chiedersi se le dichiarazioni circa il suo albero genealogico non siano sempre state parte di un piano di marketing, vista l’estrema vicinanza degli annunci al tour italiano. Comunque, a partire dalle ore 21 dell’11 luglio la piazza principale di Ascoli sarà l’attrazione di cittadini e turisti, oltre che un bel momento di guadagno per il gladiatore.

Ottavia Firmani