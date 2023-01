Ascoli, cuccioli abbandonati a Rotella: "Sta succedendo troppo spesso"

I dolcissimi cuccioli abbandonati

Ascoli, 28 gennaio 2023 – Otto splendidi e dolcissimi cuccioli, negli ultimi giorni, sono stati abbandonati a Rotella e, adesso, sono alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di loro. Per il momento, i cani sono ospitati nel canile di Appignano e aspettano di essere adotti al più presto. Un fenomeno, quello relativo all’abbandono di animali, che nel Piceno sembra essere purtroppo molto costante.

E, allo stesso tempo, preoccupante. A confermarlo è Marianna Stefania, referente ascolana dell’associazione ‘Amici di Fido’. Una ragazza che, insieme ad altri volontari, dedica il proprio tempo libero ad aiutare gli animali che sono stati abbandonati o che hanno bisogno, semplicemente, di essere accuditi.

Marianna, la foto dei cuccioli abbandonati a Rotella ha commosso il web. Quante volte vi trovate alle prese con situazioni del genere?

"Tante. Anzi, troppe. Purtroppo i fenomeni dell’abbandono e del randagismo, nel nostro territorio, sono molto diffusi. Capita spesso, infatti, che le persone si rendono conto di quanto sia impegnativo avere in casa un animale domestico solo dopo averlo acquistato o adottato. E, pur di non avere più tale impegno, abbandonano queste creature. Si verificano, inoltre, molti abbandoni di cani di grossa taglia, cuccioli di cani da pastore o cani da caccia".

Anche i gatti vengono spesso abbandonati?

"Assolutamente sì. Anzi, nel 2022 abbiamo assistito a un numero spropositato di gatti abbandonati. In alcuni casi ne abbiamo trovati alcuni nei bidoni dell’immondizia o sotto alle macchine. Alcuni hanno deciso di abbandonarli nelle due colonie che la nostra associazione gestisce in città, ma tengo a precisare che si tratta di un comportamento scorretto. In quel caso, infatti, sarebbe bene contattarci prima di fare qualsiasi cosa".

E’ vero che le vostre colonie feline sono state spesso oggetto di atti vandalici?

"Alcune volte è capitato. Anche nei giorni scorsi. Più che altro si tratta di dispetti. Qualcuno ruba le crocchette, altri invece le riempiono d’acqua. In altri casi vandalizzano le cucce. Insomma, tutti atteggiamenti assurdi, che penalizzano la nostra attività di volontariato".

A volte capita di notare dei cani che passeggiano, disorientati, per strada. Cosa si deve fare per aiutarli?

"Esiste solo un modo: chiamare gli organi di competenza, in particolare i vigili urbani che poi attivano il servizio veterinario. Solo così si aiutano i nostri ‘amici a quattro zampe’. I post su Facebook servono solo a lavare la propria coscienza, ma concretamente non hanno utilità".

La vostra associazione quanti volontari conta?

"Non molti, purtroppo. Anzi, se ci fosse qualcuno che voglia entrare a far parte del nostro gruppo, lo accoglieremmo a braccia aperte".