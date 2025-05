Cucina marinara in vetrina

Entra nel vivo e l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni anticipa il desiderio di allestire per questo nuovo percorso l’evento ’L’estate al Porto’, scenette in vernacolo sambenedettese sul genere ’Natale al Borgo’, nell’ambito del progetto ’Eco festival della cucina marinara e del brodetto sambenedettese’, presentato dal comune e ammesso a contributo per 56.000 euro, con i fondi comunitari Feampa. "Abbiamo predisposto una serie di bandi a favore della marineria della pesca passando per i vari settori, un impegno per sostenere il comparto che rappresenta storia e memoria, che attraversa un periodo di difficoltà", ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini alla presentazione, sull’imbarcazione Palma, al molo sud (erano presenti anche Giuseppe Illuminati dell’Argo, il biologo marino Matteo Induti, il presidente del Circolo dei Sambenedettesi, Gino Troli e la vice, Maria Lucia Gaetani, Stefano Greco, presidente Tuber Communications e Michele Del Zompo, presidente Associazione pescatori sambenedettesi, nei cui locali sono in programma alcuni degli appuntamenti).

"Il programma delle iniziative, realizzato grazie alla Cooperativa Argo, – ha detto l’assessore Camaioni – ha come riferimenti comuni: promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali, sensibilizzazione al concetto di pesca sostenibile, valorizzazione del patrimonio culturale, definizione di percorsi di transizione ecologica e digitale e coinvolge pescatori, ricercatori, esperti culturali, università, ristoratori in attività didattiche, dimostrazioni culinarie e approfondimenti sulla tradizione, per sensibilizzare la società a un approccio responsabile e valorizzare il legame tra tradizione, innovazione e tutela dell’ambiente. Una prima importante concretizzazione è la riunione dei festival dedicati al brodetto, pesce azzurro e al tartufo e pesce nel brand ’La cultura del cibo tra costa e borghi. E per una valorizzazione culturale vorrei realizzare Estate al porto’.

Olga Annibale, presidente della Cooperativa Argo, startup innovativa che opera nel campo della gestione e valorizzazione delle attività costiere e marine attraverso un approccio sostenibile e altamente tecnologico, ha coinvolto "le realtà che si occupano e vivono di mare, tra cui Circolo dei Sambenedettesi, Università, Museo del mare per la serie di eventi: il debutto sarà il 17 maggio, con ’Nasse e retine: nel mondo della piccola pesca’, e ne seguiranno ulteriori, anche al Mercato ittico, nonché eventi di educazione ambientale nelle scuole, con giri in barca in mare" (info fb ecofestivalsbt).

Stefania Mezzina