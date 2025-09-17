Cucina nuova, refettorio in arrivo: la mensa di via Dante prende forma

Entro fine anno, se non ci saranno nuovi ostacoli, sarà completata la realizzazione della mensa all’interno del fabbricato di Via Dante Alighieri, in zona Ischia-Ascolani, ai confini con San Benedetto. Scadenza prevista entro il mese di giugno, invece, per il completamento delle opere di miglioramento sismico. Nello stesso edificio, da tempo, sono attivi due cantieri, affidati a due ditte differenti che si alternano nelle attività, quando si trovano ad operare nella stessa zona. Vi sono due finanziamenti distinti, uno di 800mila euro e l’altro di 700mila euro. I lavori per la realizzazione della mensa sono iniziati più di un anno fa e hanno subito un’interruzione di alcuni mesi a causa di un imprevisto che ha richiesto un cambiamento del progetto. Durante le opere, dal sottosuolo sono emerse delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla falda, che hanno richiesto la realizzazione di un secondo pavimento. Superato l’ostacolo, si pensa che la mensa possa diventare operativa con l’inizio del nuovo anno. "Anche se i lavori di miglioramento sismico proseguiranno fino a giugno, termine ultimo poiché si tratta di lavori realizzati con fondi PNRR, da completare entro il 2026, – afferma il sindaco Alessandro Rocchi – la mensa potrà diventare funzionante poiché ha un ingresso separato. I pasti potranno essere confezionati nella nuova cucina e poi serviti nella vicina sede provvisoria di via Firenze, in attesa di poter utilizzare definitivamente il refettorio".

Si tratta di un lavoro importante quello in corso, che va a completare la messa a norma e la funzionalità di un altro complesso scolastico, dopo quello della scuola ‘Speranza’ e della scuola Ischia di via Lazio. Nella scuola Leopardi è stata realizzata la mensa, ma manca l’adeguamento sismico, mentre è tutta da rifare la scuola di via Battisti, per le quali è ‘caccia’ ai finanziamenti.

Marcello Iezzi