Cucinelli a Colli: "Il sogno dei giovani deve essere diventare brave persone"

"Trasmettiamo ai giovani il sogno della vita. I giovani devono avere l’obiettivo principale di diventare delle brave persone". Brunello Cucinelli ha spiegato la forza del borgo e condensato in queste parole gli elementi generativi dell’evoluzione di un’area attraverso i sogni che vengono realizzati dalle brave persone che li abitano. L’incontro che si è svolto nell’ambito del Festival Restare Partire Tornare a Colli del Tronto ha messo a confronto, ieri pomeriggio, Brunello Cucinelli con il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori.

"I giovani hanno da sempre ideali – ha detto Brunello Cucinelli – e le vere rivoluzioni sono state fatte dai giovani. Noi abbiamo trasmesso, invece, ai nostri figli l’obbligo di avere paura mentre chi ci ha preceduto e ha fatto la guerra ha parlato invece sempre di speranza". Occorre tornare ad apprezzare le nostre origini e Cucinelli in proposito ha aggiunto: "Ogni essere umano ha un luogo dell’anima deve vivere e dove è nato. Ho iniziato la mia attività nel borgo e il mio babbo mi ha sempre detto: fai ciò che vuoi e che Dio di aiuti. Una vita senza sogno non ha nessuna logica di essere vissuta".

Per spiegare il concetto di "brava persona" Cucinelli è partito dall’analisi degli operai: "Agli operai abbiamo tolto la dignità del lavoro e dell’aspetto economico. Dobbiamo ridare dignità al lavoro operaio dando più soldi agli operai. In sintesi dobbiamo ridare al lavoro operaio dignità morale ed economica. Gli operai, oggi, devono essere considerate delle anime pensanti". Lo scopo di questo, secondo Cucinelli, è quello di "riuscire a tornare a casa la sera guardando il mondo in maniera diversa".

Il tema del work life balance è stato anche affrontato dal rettore Gian Luca Gregori, il quale nel suo intervento ha evidenziato i cambiamenti che stanno vivendo le università che "mette al centro la centralità della persona".

Vittorio Bellagamba