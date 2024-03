Cucito creativo, lezioni gratuite per i più fragili

Al via il corso di Cucito creativoper la realizzazione di abiti ed accessori handmade. L’iniziativa, realizzata dalla cooperativa Ama Aquilone insieme all’associazione Laboratorio di frontiera e con il sostegno della Fondazione Carisap, rientra nell’ambito del progetto ‘Attenzione Fragile’. Il corso si articola in una parte teorica e in una pratica. L’attività laboratoriale si svolgerà nella sede operativa dell’associazione Laboratorio di frontiera in via Valtellina a San Benedetto, mentre la parte teorica si terrà nella sede Ama Aquilone in via Pasubio a San Benedetto. La partecipazione al corso è totalmente gratuita. Due le ore teoriche, mente 30 ore saranno le ore partiche. A fine corso ogni allievo potrà ritirare i capi e gli accessori realizzati personalmente in laboratorio. Il corso è riservato fino ad un massimo di 10 persone ‘fragili’ (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, genitori e minori in età lavorativa di famiglie in difficoltà, migranti, donne vittime di tratta o violenza, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione). Info ama.lavoro@ama.coop o 0735592530