Cucitore di pelletteria per borsettificio

Borsettificio Chi-Mon snc di Chiavoni & c. di Sant’Elpidio a mare ricerca cucitore di pelletteria per borse con almeno 3 anni di esperienza. Propone un contratto a tempo determinato di 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed orario a tempo pieno. Inviare il curriculum viate a grazia.studiomk@gmail.com. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo (email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, telefono: 0734/212656 - 0734/212670). Altra azienda ricerca addetto alle macchine per stampaggio ad iniezione su articoli in pelle per attività preparazione stampi, programmazione e avviamento macchine, gestione forni fusori, controllo qualità fusione, manutenzione ordinaria delle macchine. Anche qui si propone un contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile) con orario a tempo pieno. La sede lavorativa è a Sant’Elpidio a Mare. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a info@labmoda.eu. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Civitanova Marche (centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it, 0733/827801).