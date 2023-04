Cucitori a macchina Quattro posti disponibili

Nella provincia di Ascoli azienda cerca cucitori a macchina per la produzione in serie di abbigliamento. Sono quattro i posti disponibili per questo tipo di impiego. Si cercano cucitrici, stiratrici e addetti al confezionamento che abbiamo maturato esperienza negli anni. La sede di lavoro indicata è quella di Offida. Chi fosse interessato a questo impiego dovrà contattare il centro per l’impiego di Ascoli inviando una mail a [email protected] o una Pec a [email protected] E’ possibile contattare anche il numero di telefono 0736352800. Il centro per l’impiego di Ascoli potrà offrire maggiori dettagli sulla tipologia del lavoro, sugli orari e sul tipo di contratto.