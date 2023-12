Cucitrice in bianco e controllo qualità

Nel Piceno si ricercano 3 cucitrici in bianco, nel dettaglio cucitori su macchina lineare, taglia e cuci, 2 aghi. La proposta di contratto è a tempo determinato e pieno. Il turno di lavoro sarà così suddiviso: dalle ore 8.00 alle 12.30, dalle 13.00 alle 16.30. La sede di lavoro è a Castel di Lama. Per candidarsi a ricoprire questo incarico è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli Piceno. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0736/352800. Ancora, si ricerca cucitrice per capi d’abbigliamento e controllo qualità. In questo caso è richiesta espereinza pluriennale nel ruolo.

Per ulteriori informazioni o per rispondere a questo annuncio è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto.

E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0735/655600.